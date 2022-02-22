智原(3035)今日舉辦法人說明會，去年營收創下歷史次高，每股大賺4.65元、年成長331%，營運大爆發，智原看好第一季依舊淡季不淡，且全年營運也正向看待。

智原2021年第四季合併營收為26.5億元，季成長19%，較2020年同期成長85%，歸屬於母公司業主之淨利為4.8億元，基本每股盈餘為1.93元，單季毛利率維持高檔51.4%，營業利益率持續攀升，較2020年季再增加2.1個百分點來到22.4%，營業毛利及營業利益更雙雙創下單季新高。

智原累計2021年全年合併營收較前一年成長47%、達80.9億元，創下歷史次高紀錄，在本業獲利精進，營業利益較前一年成長逾840%、達14億，寫下歷史新高，營業利益率達17.3%，基本每股盈餘較前一年成長331%，每股獲利4.65元。

產品組合方面，智原去年第四季矽智財收入與去年第三季持平，但年增25%、達2.7億元，委託設計(NRE)季增20%，年增45%，達3.7億元；量產出貨最為強勁，季增22%，年增109%，達20.1億元。

智原表示，2021年是智原顯著成長及進步的一年，ASIC接案連年維持高檔，在許多快速發展的領域都有斬獲，包含人工智慧及物聯網(AIoT)、自動化應用、網路通訊等。營收在各方面也都寫下佳績: 矽智財收入年增27%，達10.6億，創14年新高；委託設計受惠ASIC接案暢旺，營收年增32%、達14.1億，寫下歷史新高；量產更在新案出貨帶動之下，大增56%、達56.1億，連續三年成長。

展望2022年，智原正向看待全年營運，第一季客戶需求動能持續，推升量產收入堆疊式成長，第一季業績可望逆勢成長，淡季不淡。智原的成長動能是來自結構性的改變，智原將持續打造經常性收益以提高營收成長性，同時積極強化經營韌性以對抗外在環境的波動，持續為公司中長期成長動能而努力。