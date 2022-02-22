中油傳染鏈持續擴大！台南歸仁3代同住的10人家族已有4人確診後，22日又再傳出1名同住的20多歲案20216女性，於居隔期間第4採才陰轉陽確診，目前此一傳染鏈已造成該家族同住10人中，確診人數達到5人。

市府衛生局表示，新增的案20216為高雄市案19732的接觸者，以及歸仁案19862、19949、20101及20164的同住家人，也是為案20164的照顧者，由於該個案的Ct值31.94，較不具傳染力。

衛生局說，案20216於2月12日接觸高雄案19732，14日被匡列為居家隔離者後，採檢結果陰性；16日出現輕微發燒症狀、再次安排採檢，採檢結果還是陰性；20日因案20164確診，同時安排案20216採檢，結果仍為陰性；21日再次安排採檢後陽性確診。

衛生局也提醒，與案19862、20101足跡重疊或相關者，請於22日下午5時至晚間7時，前往歸仁區仁愛南街288號看西里活動中心篩檢。至於昨日下午112位市民前往看西里活動中心完成篩檢，結果都是陰性。