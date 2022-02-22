年底九合一選舉，民進黨各派系有意角逐市議員初選的新人，陸續亮相，自前高雄市長陳菊北上後，加上以南部為大本營的湧言會夾殺，菊系勢力式微，菊系大將立委劉世芳等人，今率7位菊系新人組成「邁向過半大聯盟」，民進黨高雄市黨部這次將提名35人，力拚過半。

民進黨高雄最大派系算是湧言會與新潮流競爭激烈，湧言會前身叫海派，新系則以菊系為主，因此這次黨內初選，湧言會派出4位新人，菊系提7人，被稱為暗「潮」洶「湧」。

菊系隨著大老陳菊北上擔任總統府秘書長、監察院後，菊系在地方組織漸漸式微，隨著日前過世的三立老闆林崑海籌組的湧言會崛起，菊系面臨極大挑戰。

高雄市議會66席，2018年九合一選舉，受到「韓流」席捲，國民黨從前一屆25席增至33席，民進黨則從33席掉到25席，無黨籍及其他政黨則拿下8席。高雄市長陳其邁上任後，民調不錯，今天台灣民意基金會民調，六都縣市長防疫支持度，陳其邁擠下台北市長柯文哲，趁著陳其邁支持度優勢，民進黨高雄市黨部這次將提名35人，力拚過半，一雪前恥。

菊系今組成的「邁向過半大聯盟」新人分別為大寮、林園選區洪村銘；大岡山區陳慶鴻；鳳山區蘇致榮；左楠黃偵琳；前鎮、小港黃彥毓；前金、新興、苓雅湯詠瑜、大旗美區林慧欣；從律師、立委助理、中央、地方政府部門、到壘球國手，資歷完備。

今天陪同7位新人出席的除了劉世芳，還有立委賴瑞隆、李昆澤、邱議瑩，還有高雄市議員邱俊憲；劉世芳說，上一次高雄市議員選舉時，跟韓國瑜市長選舉一起，所以高市議會民進黨並沒有過半，上個月民進黨確定要提名35位，有決心會跟陳其邁市長搶下議長並拚過半。

她說，很多人覺得民進黨手氣很順，但未必，很多國民黨縣市議員或擬參選人都有非常堅強的實力，所以民進黨每一席議員都要好好爭取；像左楠，國民黨要參選的已經快超過十個，是兵家比爭，希望陳其邁市長這次連任能高票當選，也能發揮母雞帶小雞效應，讓民進黨再議會確實過半。

賴瑞隆說，陳菊擔任市長時，議會過半，民進黨就有辦法市府跟議會全面推動各項工作，但陳其邁市長很努力，因為議會席次沒過半，會受到影響，期待優秀新人在議員選舉勝選，就能配合中央立委、陳其邁市長，成為建設高雄最大力量。

李昆澤說，一代傳一代，高雄才有好未來，在陳菊市長、陳其邁認真的主政階段，高雄進入大經濟、大發展的階段，這屆的議員都會換、大換新血，高雄市民依照南部的性格是要實在做事、專業能力的人，相信這些人都是立委推薦的好人選。

邱議瑩則說，像是第一選區是高雄第一大選區，跑行程花時間大概是賴瑞隆3倍、許智傑的10倍、李昆澤的20倍，過去林慧欣是小學老師客語教育，很開心林願意出來承擔接受挑戰，讓外面孩子願意回到家鄉努力。