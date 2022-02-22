一名80歲的周先生過去都維持1.2的好視力，8年前突然發現看不清楚書上的字，檢查後發現是黃斑部病變，打針、吃藥仍不見效果，2年前到大林慈濟醫院接受中醫治療，目前視力已恢復約8成，又能開始閱讀。

周先生說，8年前忽然眼前模糊，30公分距離的東西都看不清楚，經朋友介紹來大林慈濟醫院中醫部，由醫師阮膺旭開中藥並輔以董氏光明穴及眼部穴位針灸，原本連眼科儀器中的十字標示都看不到，現在可以看見十字的周邊標示。

中醫師阮膺旭表示，周先生是屬老年性黃斑部病變，常見於50歲以上，長時間使用3C產品或用眼過度、眼壓過高、血管出現問題等，視網膜病變是影像落在眼底時，沒辦法順利成像，就像是照相機的底片老化了，因此藉由中藥與針灸協助改善。

阮膺旭說，周先生一個月到院治療一次，使用活血化瘀、保護視網膜的科學中藥讓視網膜的血液循環變好，再加上光明穴以及眼眶周邊穴位針灸、按摩，經過兩年狀況大幅改善。

阮膺旭指出，黃斑部病變分為老年性黃斑部病變與糖尿病黃斑部病變，初發病時，因視網膜的皺褶彈性變得不好，會有波浪狀的感覺，看東西偶爾有些光點，但視力急遽下降，眼睛會酸澀或流眼淚，建議民眾如發現以上症狀，應先到眼科做進一步的眼底鏡檢查，搭配中醫針灸及藥物治療，效果會比較好。