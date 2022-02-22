吳宗憲和Sandy主持《小明星大跟班》獲好評。中天綜合台提供

甄莉在《小明星大跟班》暢談婆媳關係。中天綜合台提供

中天綜合台《小明星大跟班》明（23日）晚10點播出「婆媳不合真的嗎？！演藝圈婆媳關係大考驗！」，找來甄莉、靜香、小Call等分享「婆媳過招」的經驗。婆媳相處學問大，讓吳宗憲也忍不住開玩笑：「現在很多年輕女孩嫁老公的條件就是『父母雙亡』！」而這話也讓在場的媳婦團很有共鳴，小Call控訴婆婆總是在半夜追劇，害得她與老公「無心造人」，這讓婆婆氣得喊冤：「妳不生關我什麼事？結婚4年不生小孩，害我還去考保母執照！」Sandy則認為婆婆半夜追劇的行為或許別有用意：「會不會是婆婆故意製造聲音，要來蓋過你們的聲音？結果你們還不好好利用那個時間跟空間，真的很浪費耶！」而在場的媳婦團則認為小Call的婆婆願意考取保母執照，光這點就足以被稱為好婆婆。

甄莉則抱怨婆婆非常在意她花老公的錢，夫妻倆出門時，婆婆看到她沒帶錢包，就會特別叮嚀兩人不要去太貴的餐廳吃飯，就連老公送禮給她都要遮遮掩掩：「我生小孩的時候，我老公就送我一輛250萬的車，他還跟我說，我媽他們都很省，她問妳這台車多少錢時，一定要講50萬！」這行徑吳宗憲完全能體會，還笑喊自己的媽媽最容易被這招騙，他舉例開跑車回老家都會跟媽媽說：「這台車小小的比較便宜！」沒想到媽媽還信以為真，Sandy也補充阿嬤的可愛行徑：「我們節目10點播出，她開電視就只是看我有沒有穿漂亮，還會打電話跟我講衣服不能只穿一遍，這樣很浪費不行喔！」

靜香則指控婆婆為了與孫子拉近距離，竟偷偷餵冰，被抓包時卻說：「林道遠從小跟我吃冰吃辣的，長大還不是當歌手？」而製作單位也給婆婆出考驗題，VCR中林道遠向媽媽坦承自己「外遇」，不料卻引來媽媽一陣毒打：「你老婆很好，是你自己做錯事還怕人家唸喔？我只能幫你保密三個月，你不處理我就跟她講！」正當全場來賓都認為婆婆相當明理時，靜香竟誤以為內容是真的！更流著淚向婆婆提問：「這麼重要的事情妳怎麼可以幫他隱瞞我？」靜香的反應讓Sandy急忙澄清影片是考驗題，這才讓靜香平復心情。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。