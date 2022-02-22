詹嘉育努力向學，也感染班上其他同學。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國中9年級學生詹嘉育，因先天因素2歲時「視網膜剝離」導致右眼失明，目前視力僅剩0.3的左眼，求學路上各方面都備極艱辛，但深處逆境的他，卻能以堅忍毅力克服難關，在校成績頂尖，也代表學校參加苗栗縣文狀元比賽連續二年拿下榜眼殊榮，如此優異表現，充分展現生命的韌性及永不放棄的精神，獲公館國中推薦參加總統教育獎苗栗縣初選，日前也受苗栗縣政府薦舉到全國參賽。

校長方麗萍說，嘉育個性非常主動樂觀，不因生活艱辛而有所抱怨，進入館中求學後，也能協助班上事務推展，是老師們的好幫手，雖然國中課業壓力沉重，但他仍積極表現，在學成績非常優異。

她表示，升上9年級的嘉育，因為想要靠自身的實力，考上理想的學校，所以常常焚膏繼晷讀書，但是大家其實非常擔心嘉育用眼過度，不過嘉育還是很堅定的告訴他們，想要盡最大的努力爭取好成績。

也因為嘉育這樣的努力，感染班上其他同學，其中有位孩子說，「嘉育都那麼認真了，我們也不能漏氣」，原來嘉育不止鼓舞自己，也影響身旁同學，整個學校因他，變得友善、變得溫暖許多。

訓育組長林郁瑾指出，嘉育最傑出的表現為每年苗栗縣政府的文狀元比賽，比賽結合閱讀及寫作，受各校高度重視，這個獎項必須要經過校內初選，然後再代表學校參賽，嘉育在全縣優秀學子高度競爭之下，七年級時榮獲全縣第二名殊榮，更加難得可貴的是，八年級賽參賽時，繼續榮獲全縣第二名，截至目前，少有人可以連續二年獲得如此優異成績。

導師高信斌說，嘉育是個乖巧認真的好孩子，就以「跑步」來說，嘉育雖不能「跑」，但同學跑幾圈，就會用同樣「走」幾圈的方式來完成「相同距離」的課程任務。

此外，嘉育雖無法參與公館國中行之有年的「越野賽跑」活動，但他會主動擔任服務志工，協助統計比賽名次與留意各班的檢錄狀況。

高信斌表示，無論平時或假日，嘉育每天清晨5點多起床讀書，夜晚讀到至少凌晨12點，嘉育讀書時必須眼睛貼桌面很近，手握「放大鏡」輔助來「埋首苦讀」。

即便在右眼萎縮失明，左眼伴隨閃光、近視，以及因讀書「用眼過度」而造成的眼睛劇痛、畏光流淚與眼壓飆高頭痛，嘉育說，他希望藉有有限的生命與視力，盡自己最大的努力，督促自己穩健踏實奠定好未來能「當歷史老師」的學力。