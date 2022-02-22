聯強22日公布，聯強印尼（SMI – Synnex Metrodata Indonesia）2021年營收創歷史新高，達新台幣290億元，突破10億美元大關，並較2020年大幅成長超過3成，初估獲利也同步創下歷史新高，更大幅年增超過4成。

聯強印尼樂觀預期在未來幾年內，營收可望再創造新的里程碑。聯強十多年前就已看好印尼的發展潛力，在2011年與當地最大、歷史最久的電腦集團ME （PT Metrodata Electronics Tbk.）合資成立聯強印尼，深耕市場。日前歡慶合資11年，雙方對於合資以來營收成長近5倍、獲利增加至近10倍的雙贏成績，感到滿意。

目前聯強印尼已是印尼最大的3C通路商，規模大幅領先同業。2021年聯強印尼除了在傳統強項的筆電、桌機有大幅成長外，近年積極佈局的電競、組件、手機、雲端等業務也在2021年開花結果，均較2020年達到翻倍的大幅增長。

聯強印尼在17個主要城市設有營運據點，第一線直接服務系統整合商/加值商、電商、大型連鎖/賣場、資/通訊門市等超過5000家的各類型經銷通路，再搭配遍佈全國的25個倉儲物流中心，完整覆蓋全印尼所有主要島嶼、超過150座城市，是印尼唯一一家有完整在地佈局的通路商。

近年聯強印尼更加速進行數位轉型，強化運用數位工具拓展業務、提供服務的能力，這也成為即使去年面臨印尼政府數次大規模封城防疫，聯強印尼仍能不間斷維持正常運作、提供服務，並創造營收、獲利均大幅成長的主要因素之一。

根據國際貨幣基金（IMF）的統計，印尼為全球第16大經濟體，若以購買力平價計算，更是第七大經濟體，而過去10年的經濟成長率也都保持在5%以上的水準。此外，印尼家戶可支配所得超過12355美元的家庭（世界銀行World Bank對高所得家庭的定義），預估有2000多萬戶，如果以一個家庭2至3位成員計算，就有4000至6000萬、15％到20％為高所得人口，成為印尼最具消費實力的族群。

同時，聯強認為，印尼也是一個敢於消費的國家，消費支出占GDP達57％，內需市場相當龐大。印尼人口高達2.7億，其中將近7成為青壯族群，年齡中位數僅30歲左右，擁有東協最大的人口紅利。印尼年輕消費族群每人每天上網時間超過9小時，喜歡嘗試新事物、樂於接受新科技的特點，使得印尼家庭在3C產品的消費支出上，預估至2024年都將以1.5至2倍於GDP成長率、約9%的年複合成長率高速增長。這對於以3C市場為業務主力的聯強印尼，創造出相當有利的經營環境。

展望2022年，聯強印尼將以擴大優勢領域市佔、持續拓展手機/電競/組件等新業務、以及延伸觸角至智慧裝置/消電/AIoT/技術服務/營運管理服務等領域，作為業務發展的三大主軸。透過積極運用數位能力佈建營運管理服務平台（MSP），深化與上下游客戶的合作關係。加上整體大環境的有利條件，聯強印尼看好未來幾年，營收可望持續創高。