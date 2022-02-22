這是什麼情況！一名中國男子日前透過相親與初戀也是現任女友認識，且兩人相處契合，便決定在交往三個月過後步入禮堂互訂終身，怎料在新婚當天洞房夜時發現妻子大腿內側刺有「用力」2字，他當場嚇傻並心想妻子怎麼會如此隨便，隨後要求離婚。

據報導，這名男子來自中國北京市，現年已33歲但依舊是母胎單身，媽媽十分著急，於是聯絡媒人安排數場相親，在這過程中認識了一名張姓女子，情投意合的兩人在3個月後結婚，本以為之後將過上幸福的日子，怎料男子媽媽卻發現，兒子婚後心理狀態看上去相當憂鬱，甚至還會找各種理由抱怨妻子，且抗拒回家，令她相當好奇究竟發生何事。

男子婚後時常無故埋怨妻子 (示意圖/達志影像)

在媽媽不停的追問下，男子才說出因當天在新婚之夜時，意外撞見妻子在大腿內側刺上「用力」2字，而身為處男的他看了打擊甚大，認為老婆在婚前肯定是個隨便的女人，而媽媽聽了也非常傻眼，立馬找上女方理論，並提出離婚要求。

原來是因為大腿內側刺了「用力」2字 (示意圖/達志影像)

兩方在僵持之下後最終還是走上離婚一途，張女也坦承，因為當時比較年輕，做事情不顧前因後果，對於這個刺青自己現在也相當後悔，但她強調，自己並非是隨便的女人，「丈夫心裡有疙瘩我可以理解，不過我刺這2個字並沒有違法。」，其實刺青並不代表事情的全貌，遇上這樣會讓彼此心中有疙瘩之事建議還是坐下來談談，兩人的感情也許就還有轉機。