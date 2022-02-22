台中市太平區中山路2段364巷口22日凌晨發生一起街頭鬥毆案，39歲楊姓男子在家喝酒後打電話給45歲張姓同事和另兩名友人，請他們一起去喝，張男等3人駕車抵達時，發現楊已爛醉，請楊回家休息，未料卻遭喝茫的楊男認不給面子，不但發生口角還在街頭扭打；該案經警方主動偵辦，將依社會秩序維護法究辦。

有民眾22日在社群網站PO文指稱太平中山路發生街頭鬥毆，鏡頭中一名男子喝到爛醉，對一名眼鏡男呼喝「過來」，後來又拉眼鏡男並拳腳相向，最後眼鏡男將醉男推倒在地狠踩一腳才離去。

經警方主動調查發現，39歲楊男家就住在附近，楊自己在家在家喝酒，酒後打電話給張男、35歲劉男以及27歲李男等三名友人到家喝酒，未料張男等三人到楊男家中後發現他已喝到爛醉要他去休息；楊男認為三人不給面子追出來，還對張男揮拳，演變成倆人街頭鬥毆。

事後都表示因雙方熟識，且身體並無大礙，都互不提告，但警方調查後，認為他二人當街鬥毆影響社會安寧，仍依社會秩序維護法函送法辦。台中市太平分局強調，對於任何不理性及暴力行為決不容許，將嚴正執法，以維護安寧秩序。

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