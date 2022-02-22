，台南藝術大學與台南市美術館24日起於南美館1館推出《幻。畫：繪本的奇藝世界》展。(南藝大提供／劉秀芬台南傳真)

，台南藝術大學與台南市美術館24日起於南美館1館推出《幻。畫：繪本的奇藝世界》展。(南藝大提供／劉秀芬台南傳真)

近年來繪本市場日益蓬勃，因應此藝術發展與潮流，台南藝術大學與台南市美術館24日起於南美館1館推出《幻。畫：繪本的奇藝世界》展，除了蒐羅珍藏絕版書與經典插畫外，還展出國內外多位當代知名藝術家的繪畫原作，例如日本藝術家荒井良二的《睡美人》等，許多作品都是首次在台灣與觀眾見面。

《幻。畫：繪本的奇藝世界》打破繪本為童書的刻板印象，以歷史脈絡與藝術賞析的面向展出繪本的奇異世界，該展一共分為3個子題，包括「插畫黃金時期」、「繪本的前世今生」和「漫遊華文繪本」，期待觀眾探索繪本的發展及其圖文背後的奧妙，並了解繪本的形成、演變及其對台灣視覺文化與插畫產業的影響。

除了展出日本長谷川義史以及荒井良二、澳洲華裔藝術家陳志勇和來自法國的約翰娜等國外藝術家作品，也邀請多位台灣本土藝術家參與展出，包含「繪本阿公」鄭明進、獲獎無數並深耕台灣原創繪本的劉伯樂，以及台灣第一位獲得義大利波隆那插畫獎的鄒駿昇等，他們的原畫作品與繪本也將在這次展覽中一併精彩呈現。

展覽總策畫南藝大校長詹景裕表示，希望透過深入淺出的安排、規畫展覽架構，讓大家了解好的繪本作品不但沒有國界，更沒有年齡的限制，期待能帶著大家穿越時間與空間，一起遨遊於繪本的奇異世界，展期自2月24日起到4月24日止。