新北市工務局去年完成三重和中和區3座車行地下道改善，今年將樹林區中山地下道、八德地下道及新店區環河地下道3處車行地下道的照明系統，列為改善標的，將針對早期照明設計覆蓋率不足且壽命大幅衰退的鈉光燈具進行汰換，全面改採照度均勻且具有低眩光特性的LED燈， 以提高行車安全。

養工處長馮兆麟於今在道安會報上以「建構人行環境」為主題進行專案報告，表示為提高行車安全，養工處檢視全市18座車行地下道及涵洞，指出去年已著手改善三重區力行地下道、車路頭街涵洞以及中和區新北環快穿越秀朗橋地下道。

馮兆麟並以中和區新北環快穿越秀朗橋車行地下道為例，指該地下道採用LED燈具搭配智能隧道照明控制系統，可依照白天、晝夜地下道外部亮度即時調整內部照度，縮短用路人進出地下道的光線適應期，強化視角舒適感，相較傳統燈具，有光效高、耗能低、壽命長等特性。

除改善車行地下道通行環境外，養工處2019年起成立人行陸橋拆除專案，3年共拆除30座使用率低的人行陸橋，目前全市還剩下114座人行陸橋。另閒置的人行地下道部分，馮兆麟說，淹水嚴重的永和區林森地下道試封閉廢除後規畫為滯洪池，預計可收納約157噸的水量，而永和區「竹林中興地下道」、「中正秀朗地下道」及「中山永平地下道」，將在今年起陸續試封閉1個月，並透過民意的蒐集，評估後續存廢及轉型，達到友善人本環境兼具都市防洪效果。