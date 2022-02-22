兩名屁孩惡意衝過測速照相桿，觸發紅外線照相系統，讓該測速桿誤以為他們是闖紅燈的車輛，閃光拍照取締(臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》)

1名網友在網路「抖音」上PO出一則影片，2名屁孩發現固定式闖紅燈測速照相桿已可透過跑步觸動照相，竟在深夜紅燈時刻意衝過感應線，觸發紅外線照相系統，造成機器誤認是闖紅燈的車輛閃燈拍照取締，但最後卻是無效罰單，苗栗縣警局接獲民眾檢舉，已調閱監視器設法揪出這兩名惡意闖紅燈的屁孩身分，將依道路交通管理處罰條例法送辦。

臉書台灣新聞記者聯盟資訊平台貼出僅8秒《嘿嘿….2700》的影片，畫面中可看到兩名屁孩惡意在苗栗縣三灣鄉銅鏡村外環道設置的一處固定式測速照相桿，趁著等紅燈時跑步衝過測速照相桿，觸發紅外線照相系統，讓該測速桿誤以為他們是闖紅燈的車輛，閃光燈隨即亮起拍照取締，隨後嘻笑逃離現場。

苗栗2屁孩惡搞3支測速照相桿 「紅燈衝線」警方怒了(台灣新聞記者聯盟資訊平台提供)

此舉不但引起民眾反感，影片一PO出就立刻遭到警方盯上。苗栗縣警局也已調出監視錄影畫面，循線調查這兩名小屁孩身分，未來到案後將開罰。

苗栗縣警局交通隊表示，將調閱監視錄影畫面，釐清案發時間，並依《道路交通管理處罰條例》第78條1項1款及2款對影片中兩名行為人舉發及釐清有無破壞機器設備行為究處。最後呼籲用路人及民眾，遵守交通號誌及良好用路規定，以維護其他用路人及自身安全。