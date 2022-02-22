中天綜合台《同學來了》今（22日）晚播出主題「誰說買房好難！只要你願意〝這樣做〞就可以？！」，邀來張立東、黃喬歆及小Call等藝人，分享從無殼蝸牛晉升有殼族的心路歷程。

過去曾擔任過房仲一職的張立東大方分享自己的購屋小撇步，除了努力存錢、挑對買房的時機外，平日培養人脈也是件重要的事，他拿自身經歷舉例，他透露當初買房時頭期款差了一些，靠著演藝圈的好兄弟納豆和經紀公司老闆出手借款，才順利買下屬於自己的小窩！除此之外，裝潢時家電也要不少費用，為節省預算，他列下需要的商品清單，發起「一人一家電，救救立東宅！」的認購家電活動，遊走各大攝影棚，對此他相當感恩：「像康哥（庹宗康）、玉琳哥（沈玉琳）都有幫忙，演藝圈真的很溫暖！」大膽的行為卻讓來賓吃驚不已，一旁的阿ken則是表達看法：「這個自己的臉皮也要夠厚才行耶！」

《同學來了》張立東分享自己的購屋小撇步。(圖/中天綜合台提供)

同為有殼族的小Call買房故事則是超勵志，最初花195萬買下山區景色幽美的兩間小套房，住了兩年後，有了換房計畫，在朋友的建議下將套房合併成一戶賣出，最終以330萬成交，裝潢期間從丈量、設計圖都由小Call一手包辦，只花了找工頭的錢，省下大筆預算，張立東一聽聞馬上比大拇指狂讚：「我真的佩服妳！妳不是小Call，而是超摳！」精準的眼光和賣房手段，也讓她的換房之路頗為順利，還因此賺進額外收入。更多買房大小事鎖定2月22日晚間九點中天綜合台《同學來了》。