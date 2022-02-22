新加坡18日發布2022年度的財政預算案，因應疫情紓困措施外，也研擬提高企業、個人及營業稅（GST）與碳稅，因應目前國際反避稅趨勢以及當地於後疫情時代下的財政需求。

KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部執業會計師林棠妮指出，隨BEPS 2.0計畫推進，傳統免稅天堂如開曼、BVI及塞席爾等地已於第一波首當其衝受影響，目前的影響已發展到第二波，亦即法定稅率雖然高於15％但僅對境內收入課稅之地區，包括香港及新加坡，離岸所得免稅之作法此前已備受OECD關注，甚至使得香港最終再落入歐盟之灰名單當中。

林棠妮認為，新加坡稅局加速順應第二支柱的發展聲明將引入全球最低稅負制度，也屬意料之事。

過去部分台商運用離岸免稅主張進而導致「全球不徵稅」的避稅行為，該類台商可能會落入新加坡此次稅改範圍。

雖然全球最低稅負制範圍是針對全球合併營收超過7.5億歐元以上的跨國企業集團，但並不代表其他中小企業可僥倖應對。林棠妮提醒，這些違反經濟實質的利潤配置行為本來就會在目前的移轉訂價規範裡面被挑戰與調整。緊接而來的是除了符合經濟實質的要求後，各跨國企業所要面對的是在各租稅管轄地所繳的稅負是否有達到全球最低稅負的要求。

KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部協理任之恒指出，新加坡政府以往亦曾推出不少租稅優惠吸引投資，部分企業的優惠稅率甚至可低至5％，當中不少成功爭取的企業均具備一定規模。

任之恒提醒，隨著全球最低稅負制度於新加坡落地，符合門檻的大集團企業勢必將受影響，後續要如何因應，也將是重中之重。

KPMG安侯建業會計師事務所副執行長張芷總結，全球反避稅是現在進行式，因應OCED反避稅規範，第二波的全球最低稅負的風潮可能很快便會陸續於其他地區普及，第三波的發展很可能就是針對「離岸免稅制度」的根本性改革。例如香港已向歐盟承諾於2022底修訂《稅務條例》並在2023年落實，企業不論如何設計投資架構或供應鏈配置，均須繳納合理稅款。稅務治理的思維也需調整，預先作好集團稅務風險管理、評估及依法遵循，才是正道。