晶圓代工廠元隆(6287)受惠半導體產業景氣暢旺，晶圓代工產能供不應求帶動報價揚升、需求外溢至6吋晶圓廠帶動，2021年營運終止連13年虧損、獲利創近21年新高，每股盈餘（EPS）0.24元，亦創近18年高點。

由於元隆截至去年底帳上待彌補虧損仍達42.31億元，為彌補累積虧損以改善財務結構，董事會決議不配發股利，並決議辦理減資32.86億元、將實收資本額自43.81億元降至10.95億元，減資幅度達75％。

元隆2021年營收創16.02億元新高、年增28.92％，毛利率11.02％、營益率7.37％，較前年大幅轉盈、終止連13年虧損，雙創近18年高點。稅後淨利1.03億元、每股盈餘0.24元，亦較前年大幅轉盈、終結連13年虧損，並分創近21年、近18年高點。

以此推算，元龍去年第四季營收4.48億元，季減2.04％、年增達31.49％，改寫歷史次高。毛利率11.46％、營益率8.48％，雖較第三季新高下滑，仍分為近13年半、17年半次高。稅後淨利0.23億元，雖季減67.33％、仍創歷史第5高，每股盈餘0.09元。

除了規畫減資彌補虧損，元隆董事會亦決議擬以擇一或搭配方式，分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股，以充實營運資金、償還銀行借款，私募額度將不超過3萬張，發行價格暫定為9.36元，預計於6月10日股東會提請議決、授權董事會處理。