為了滿足客戶的需求，台新金(2887)旗下台新人壽、台新銀行、台新投信三強首次聯手，於新年開春由台新人壽攜手台新投信推出連結類全委標的之「新享亮利」投資型保單，主要由台新銀行代理銷售。該檔商品推出人機協作雙贏策略的標的，期能分散風險，降低投組波動度，以及掌握股債多頭行情，成為在關鍵時刻協助客戶達到資產穩健增值目標的利器。

台新銀行表示，在未來持續動盪的市場中，民眾將會更仰賴專業投資團隊及可靠的資產管理工具。台新銀行有豐富的財富管理經驗，能協助客戶在起伏波動的市場中，仍可持盈保泰，再加上台新投信堅強的投資操盤實力、台新人壽的創新能量，三強合作後發揮的綜效下，將為大眾提供更多元的金融商品與服務，「新享亮利」投資型保單正是最具意義的代表作。

台新人壽與台新投信攜手合作的人機協作類全委帳戶「台新人壽全新勢力投資帳戶」，獨家特色為新的3次方投資策略-「新勢力、新策略、新撥回」。「新勢力」指的是擇強投資三大新勢力，包括5G、AI、數位支付等「零接觸新勢力」，永續投資、電動車的「零碳新勢力」以及區塊鏈、元宇宙、精準醫療的「消費新勢力」；「新策略」則是結合世界級機器人、專業投資團隊人機協作的動態平衡策略；「新撥回」指的是該帳戶致力達成每月階梯式資產撥回的目標。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

新享亮利(外幣)變額萬能壽險/新享亮利(外幣)變額年金保險有三大優勢。第一項優勢為「壽險/年金雙平台」，保戶可享有壽險身故保障或年金退休理財規劃的雙重優勢，投資同時也具備保險保障功能，保障家人生活，並規劃未來資產之所需；第二項為「委託專業投資團隊操作」，保費最低門檻為新臺幣10萬元或美元3000元，即可由專業投資團隊代為操作，透過完善的投資流程及分析後，將資金進行配置，掌握市場投資契機，協助保戶參與市場；第三項為「高保費折扣」，如保戶所繳交之保險費大於新臺幣200萬元(含)或美元66500元(含)時，其保費費用率由3%降至2.85%，可讓更多資金配置於投資標的。