統一(1216)位在台南新市區物流園區今早舉行動土典禮，預計4月將開始正式動工興建，2024年完工營運，未來將服務雲嘉南地區超過1000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一台南新市區物流園區今早由羅智先董事長帶領關係企業主管與開發團隊，舉辦動土祈福典禮。統一表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，將致力於提升與整合本集團的物流事業，讓國人更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。所以計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區。新市物流園區為本計畫的第一案，將如期如質興建完成及營運，儘速發揮實質功效。

統一台南新市物流園區樓地板面積達45700坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓。為實現節能低碳，將在屋頂設置太陽能板(預估裝置容量2778KW)外，園區也注重基地綠化，並採用輕量化建築結構、低溫庫透冷回收、低溫車怠速廢氣改善等規劃。

統一表示，新市物流園區將引進上千位物流專業人才與物流作業人力，本園區將會是區域最漂亮、工作環境最好之物流園區，將在園區B1設置500坪員工生活專區，引進7-Eleven物流園區形象店、員工餐廳、休閒娛樂設施。也將配置智FUN機與City Cafe智fun機，提供24小時生活機能服務，滿足園區一年365天不間斷物流服務員工生活需求。