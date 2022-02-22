華電網(6163)今年步入第29年，其長期以來為電信網路領域SI公司領頭羊，今年將鎖定6大領域展開攻勢，包括電信、科技、政府、媒體、金融和交通產業，營收占比也將朝向軍行化發展，盼能做到政府、電信、企業占比各1/3的健康結構，今年該3大領域的營收也均具有強健成長動能。

董事長陳國章今日表示，數位轉型浪潮持續加速推動5G智慧應用、自動駕駛、物聯網、人工智慧等趨勢商轉，有鑑於此，華電網重新擬定策略發展計畫、組織團隊等，積極整合過去積累的客戶、技術、人力等內部資源，並鎖定5G、數位媒體、智慧應用、資安等四大產業發展。

華電網去年營收不畏疫情，全年營收成38%、至61.9億元，創下歷史新高。去年全球半導體大鬧缺貨，華電網儘管一部分受到缺貨影響，但在調配得宜下，出貨還算穩定，另外，在疫情、缺料等衝擊下，半導體業者甚至是整體產業對於連網的需求明顯攀升，這就是華電網的一大契機，也是帶動去年營運攀升的動能。

華電網目前資本額為13.36億元，戰略夥伴為研華，在資通訊領域戰功赫赫，觸角延伸到AIOT、5G專網、CNP、VR/AR，2011年更進入智慧交通系統。在5G智慧專網部分合作夥伴也都是思科、NOKIA、鴻海(2317)、宏達電(2498)、仁寶(2324)等國內外一線大廠。

華電網看好，5G最大的商機就是萬物連結，多領域的垂直整合商機可觀，華電網具有優勢的ICT的基礎。未來將營運重心布局規畫成6大核心，包括電信、科技、政府、媒體、金融和交通產業，在營收比重分配上，也希望政府、電信、企業占比各1/3，不僅如此，華電網今年也看好無論是來自政府、電信業、其他企業客戶的營收貢獻均將轉強。

資策會產業情報研究所(MIC)預估，台灣通訊產業市值將於今年達到4.55兆元，其中，5G相關投資占比達45%，而華電網受惠長期以來服務電信企業，陪著客戶建置從寬頻網路，到2G、3G、4G建置等系統，是電信網路建置市占率第一的系統整合服務商。

在全球大勢所趨以及減碳議題帶動下，EV(電動車)長線為全球重點發展產業，董事長執行特助吳榮煌今就直言，「車聯網會有10年的大好光景」，華電網在車聯網市場早已有成果，位於新北市淡海新市鎮5G智慧交通就是華電網近期最成功的案例。