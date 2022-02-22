美國官員周一表示，在莫斯科承認烏克蘭東部的兩個叛離地區為獨立國家，並派遺「維和」部隊進駐後，美國正在與盟國進行協調，將在周二宣布直接針對俄羅斯實施的新制裁。

周一晚間，美國駐聯合國大使Linda Thomas-Greenfield在出席聯合國安理會會議之後向記者表示：「明天，美國將對俄羅斯實施制裁，因為俄國此舉明顯違反國際法，並破壞烏克蘭主權與領土的完整」。她並表示：「我們能夠、我們將會、我們也必須團結一致要俄羅斯撤軍，並重返外交談判桌，為和平而努力」。

普丁在周一晚間宣布承認在烏東地區由親俄分離份子組成的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，之後更下令俄軍入駐。

普丁此舉並未觸發美國與其盟國一直在研擬的大規模制裁方案，反之，白宮對烏東兩個叛離地區發布了單獨的制裁，不僅較為溫和，也更具針對性。

白宮宣布美國總統拜登簽署了一項行政命令，將禁止美國人與烏東這兩個叛離地區進行投資、貿易和金融往來。

不過，白宮發言人表示，美國政府將在周二提出更多制裁措施，且這次將「直接針對」俄羅斯。

目前尚不清楚美國可能在周二宣布哪些制裁，或是否將祭出出口管制。消息人士此前透露拜登政府已經備好針對俄國的初步制裁方案，其中將包括禁止美國金融機構為俄國主要銀行處理交易。

該消息人士並表示，美國還將針對某些俄羅斯個人與企業祭出最強大的制裁工具，將他們列入「特別指定國民與被封鎖人員名單」（Specially Designated Nationals and Blocked Persons），即所謂的「SDN黑名單」，實際上就是將他們踢出美國銀行系統、禁止他們與美國人進行交易，並凍結他們在美國的資產。

美國政府也可能宣布對俄國實施出口管制，但可能不會產生立即影響，而是著眼於「削弱俄羅斯在幾個關鍵領域的工業生產能力」。此前白宮官員曾提到航空、海事、機器人、人工智慧、量子運算和國防等產業。