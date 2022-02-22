22日，世界銀行(World Bank)表示，泰國若能善用數位化等顛覆性科技，以及發展循環經濟，每年可再增最多34億美元收入。

世界銀行指出，疫前經濟規模達5440億美元的泰國，需要一個創新引領的成長模式，解決現有的外資限制以創造更好的就業環境，還可成為一個高收入國家。

採用循環經濟(circular economy)，也就是當資源使用後，再藉由科技方式重新回收利用，如此可省下多達16億美元成本，特別是指民間農業、營建業以及電子產業等。另外，泰國若再投資，以及擴展現有具優勢的電商與金融科技產業，加速數位化應用，或許每年還可多賺入18億美元。

泰國以旅遊以及消費為主的經濟架構，這個東南亞僅次於印尼的第2大經濟體，去年經濟只有成長1.6%，可說是東協中表現最差的。不過，當地政府預估2022年的經濟成長率，應該可以達到3.5%到4.5%之間。

世界銀行強調，強化結構性改造將促使企業，以及推動數位創新與循環經濟科技的投資。