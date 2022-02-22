中正預校林姓人事行政管理兵缺錢花用，竟利用職務之便，向同袍兜售「1500元買8小時榮譽假」或撤銷罰勤留讀紀錄，有學生甚至砸2900元一口氣抵銷罰勤16小時。高雄地檢署偵結後，依偽造文書罪將林男起訴。

林男在中正預校學生第一大隊擔任人事行政管理兵，負責該大隊學生獎懲紀錄、營舍修繕業務。林男2019年4月找來16歲的陳姓同學，代他向其他學生詢問，若有人想購買榮譽假或抵消罰勤、留讀1支（8小時為1單位）的紀錄，可私下付他1500元處理。

陳男果然代為廣傳，康姓學生花900元幫自己抵銷懲罰假1支，王姓同學也花900元購買榮譽假1支。詹姓學生花1500元欲抵銷懲勤8小時，劉姓學生也花1500元購買榮譽假8小時，一名劉姓學生甚至直接砸2900元抵銷罰勤16小時。

林男收到錢後，在每週獎懲紀錄上虛偽登載劉男「假9.5、留27」、王男「留9、提5」、康男「假14、留9」、陳男「假4、2、留3、提2」、詹男「假2、站2、留3.5」、劉男 「站1、提1」。

有同學看不下去，認為軍紀蒙羞，向該大隊輔導長檢舉，爆出此案。偵訊時林男坦承收錢辦事，但表示時間太久了，對犯案細節記不清楚。涉案同學也坦承花錢買假或抵消罰勤及留讀紀錄。

檢方查出，林男負責的業務屬人事勤務工作，向上需對區隊長、隊長回報，最後決定權在於隊長。李姓隊長應訊時強調，中正預校每位老師的處分方式不同，林男會根據「建議處分單」確認懲罰的輕重是否符合「學生學則獎懲實施規定」，有問題才會向他報備。檢方認定林男負責的業務沒有所謂的「法定職務權限」，因此不適用貪污治罪條例，最後僅依偽造文書罪將他起訴。