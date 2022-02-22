俄羅斯總統普丁21日正式承認烏東2分離主義小國為獨立實體，並且派遣維和部隊進駐，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今（22）日接受英國天空新聞網專訪時表示，這代表俄羅斯的侵略行動已經開始。與此同時，親俄叛軍也稱烏克蘭軍隊在烏東引爆地雷，導致3名平民死亡。

隨著坦克及裝甲車駛進烏東分離區域頓內茨克（Donetsk），英國衛生大臣賈維德接受天空新聞網（Sky News）專訪時表示，「歐洲在黑夜中醒來」，「你可以總結入侵烏克蘭的行動已經開始。」

他補充說明，顯然普丁已經決定進攻，指出英國將會對俄羅斯祭出制裁。

另據俄羅斯國際傳真社（Interfax）、俄羅斯衛星通訊社報導，親俄分離主義份子今日指控烏克蘭破壞份子在烏東分離區域的一條道路上引爆地雷，導致3名平民身亡。

路透社指出，這名親俄官員並未提供證據。目前烏克蘭政府尚未對此回應，不過基輔一直以來都否認這類指控，反控分離主義份子及俄羅斯蓄意散布假消息。

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