全台氣溫急凍、員警在又濕又冷天候下在外擔服各項勤務備感辛苦，2月中旬甫上任的台中市大台中警察之友會第二辦事處主任何峰源為慰勞員警的辛苦，自掏腰包購買咖啡、麵包，贈送給員警當下午茶補充熱量，讓員警暖心又暖胃，真呼是冬日午後的小確幸，並稱呼何峰源是名符其實的「暖男」。

何峰源目前擔任耀升通運有限公司董事長，平時為人樂善好施、熱心公益，長期資助經費供學子參與體育活動，積極回饋社會，曾任北區義警中隊永興義警分隊長的他，一直以來深獲基層同仁愛戴；他就任警友第二辦事處主任以來，更是想法設法替警二分局的員警爭取各項福利。

此次寒流來襲，身高180公分、人高馬大的何峰源貼心想到員警仍不分晝夜堅守崗位，自掏腰包購買9箱咖啡，及25箱約800個奶油、咖啡、紅豆、奶酥等綜合口味的愛心麵包，贈送給員警當下午茶補充熱量，希望能藉此鼓舞士氣，員警大口咬著麵包更有量能繼續執勤，直呼何峰源真是名符其實的「暖男」。

台中市警二分局長陳家銘代表接受愛心麵包、咖啡，除感謝警友會的無私付出與全力相挺，並立即轉發至各單位，他表示同仁手上的麵包不僅是何峰源體貼員警的心意，也是對警察維護轄內治安、交通工作的肯定與期許，而第二分局全體員警更將用心努力不負所托，共同為營造安居樂業的優質城市而努力。