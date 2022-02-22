33歲香港設計師簡幗儀（Lilian）外型甜美、身材火辣又敢穿，有最美設計師封號，她專長做婚紗設計，有個人工作室，會設計的她還是位才女，每年會出版一本散文寫真集。最近她在IG分享自己穿「心機毛衣」的美照，可見該毛衣不僅腰部兩側挖洞，低胸設計僅用一個小鈕釦撐住不讓「長輩」走光，她更曬出外國模特兒鬆開釦子版的辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

簡幗儀被港媒封為香港版三上悠亞，有臉蛋又有才華的她過去受訪，自曝從小就立志當服裝設計師，夢想是替他人設計婚紗，想成為女孩們的「神仙教母」，她所設計出的婚紗風格跟她一樣清新脫俗，靈感全來自大自然，而她外型柔弱，工作時卻很強悍，2015年品牌剛建立不久時，她透露旗下只請了一位女員工，其他包括替客人量身、畫設計圖、送包裹，甚至換電燈都由她一手包辦。

簡幗儀的設計工作室原本在中環，後來遷往場地較大的荃灣，她也用自身創業的經歷提醒年輕人不要懶惰，要從親力親為中學習成長，明白資金的來龍去脈，更別亂相信他人，自嘲：「現在沒有以前那麼蠢」，同年她也推出首本寫真散文《This is Lilian》，就此一炮而紅，身兼多項斜槓身分的她，也是網友心中的人生勝利組。

善於用社群網站推廣自家產品的簡幗儀，IG粉絲人數已經超過25萬，上週情人節她自己當模特兒，穿上一連串被她封為「大方系列」的性感毛衣，特色是中空設計大露東西半球，僅用一個釦子封住胸口，但波濤洶湧、呼之欲出的「立體效果」更加明顯，她最後更曬出一張外國模特兒沒釦上釦子的示意照片，引來網友說：「太犯規」、「沒釦針版被嚇到了」、「妳穿比模特兒穿好看千萬倍」、「要流鼻血了」。