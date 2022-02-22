勞動部目前已補助全臺24個專業機構提供職災勞工（不分本、外勞）工作能力評估及強化訓練、心理輔導及社會適應、職務再設計等職能復健服務，透過專業人員的協助，讓職災勞工能儘速重返原職場，減少勞工等待或嘗試復工期間所耗費的時間、醫療及社會成本。針對勞工災後生理心理重建需求進行工作分析及功能性工作能力評估，了解勞工之復工需求並設定功能提升目標，以協助職災勞工儘早返回職場。千里迢迢由越南來到台灣工作的阿德是一位印刷廠助理，但在一次例行機台保養時左手不慎被機器捲入，造成掌骨開放性骨折。雖然老闆與仲介盡心盡力協助他就醫及復健，但每停工一天就少賺了許多生活費，職業醫學科醫師便轉介阿德到工作強化中心接受提升工作能力強度的職能復健服務。

職能治療師為了更深入了解阿德的工作需求與障礙，向醫院申請翻譯志工隨同其評估及參與職能復健強化訓練過程。經過五個禮拜密集的上肢肌耐力強化訓練，並模擬將紙張裝入印刷機這個最令阿德擔心的工作流程後，他順利地回到原本工作崗位。24歲的飯店廚師楊先生於下班路途中發生嚴重車禍，造成主動脈剝離併雙側血胸、左股骨幹開放性骨折、右腕骨折、第四及第五胸椎骨折等嚴重外傷。在醫院接受手術治療及加護病房照護後，開始進行復健。受傷5個月後生理狀況趨於穩定，經由復健科轉介楊先生接受職能復健服務作為復工準備。

經過專業工作能力評估，需長時間站立烹調及搬運果菜的他，工作能力強化訓練重點放在提升核心肌群能力及省力負重技巧，以符合工作所需。訓練後期更設計烹飪工作模擬，歷經災變8個月後，楊先生終於順利復工了。勞動部呼籲，職災勞工如有職能復健服務需求可洽各地服務據點，由專業的治療師進行個別化評估，規劃專屬的職能復健強化訓練計畫，亦可透過地方勞政主管機關個案管理員，或勞動部委託辦理各職業傷病防治中心提供相關諮詢及轉介服務。今年5月1日《勞工職業災害保險及保護法》施行後，職能復健等服務將逐步轉由經認可之職能復健專業機構提供更具近便性及在地化之服務。