新設增量抵換經濟部有異見 溫管法草案擬刪罰鍰改代金 16:062022/02/22 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保署提出「氣候變遷因應法」草案，並把2050淨零碳排目標入法。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署提出「氣候變遷因應法」草案，原本新設經公告的排放源，應採最佳可行技術並進行增量抵換，並訂有最高100萬元的罰鍰，但經濟部對此有異見，因此送至行政院的氣候法草案雖保留「增量抵換」條文，但已刪除罰責。 環保署除了預告外，更召開多場法案研商會；環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，大多的疑慮皆已溝通，而如公協會及經濟部反應，如果新設排放源遇到當年度的碳權不足交易時，要怎麼處理？因此目前送至行政院的版本中刪除掉罰鍰，但改成代金，協助氣候變遷因應。 屏東六塊厝園區環差 闖關失利 環保署預告膠帶製造業排放標準 年減523噸揮發性有機物 #新設 #抵換 #罰鍰 #環保署 #代金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溫管法修法 聽到企業聲音 增加彈性設「碳權代金」 04:102022/02/08 財經要聞 嘉縣80校獲遊具改善補助 總經費逾9千萬 13:092022/02/14 寶島 年終大掃除啟動 感謝全國清潔隊夥伴辛苦付出 17:402022/01/26 財經 雲林2社區認養空品淨化區 連7年獲獎 04:102022/01/31 地方新聞 環保署修正共通性事業廢棄物再利用管理辦法 禁止搬運廚餘等 09:322022/02/10 財經 新設診所須有無障礙環境 立委要衛福部：速公告草案 13:512022/02/16 政治 環保署修正事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 新增電子化遞送聯單 20:202022/02/16 財經 碳權交易量不足 擬可繳納代金 04:102022/02/08 生活新聞 大陸去年新設個體工商戶1970.1萬戶 整體達1.03億戶 12:032022/01/27 兩岸 5年2度酒駕欠31萬罰鍰 憂母雜貨店遭執行 他孝心噴發繳錢 11:202022/01/26 社會 嘉義縣六腳大排 水質改善工程動土 15:202022/02/11 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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