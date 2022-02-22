環保署提出「氣候變遷因應法」草案，原本新設經公告的排放源，應採最佳可行技術並進行增量抵換，並訂有最高100萬元的罰鍰，但經濟部對此有異見，因此送至行政院的氣候法草案雖保留「增量抵換」條文，但已刪除罰責。

環保署除了預告外，更召開多場法案研商會；環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，大多的疑慮皆已溝通，而如公協會及經濟部反應，如果新設排放源遇到當年度的碳權不足交易時，要怎麼處理？因此目前送至行政院的版本中刪除掉罰鍰，但改成代金，協助氣候變遷因應。