新莊全安段都更規畫興建2棟地下6層、地上15及21層住宅大樓，圖為模擬圖。（新北市都更處提供）

新北市政府推動「都更三箭」政策，新莊全安段都更案是同時申請都更二箭及審議特快車106專案首件發布實施的都更案，在4個月完成都更審議，今舉辦動土典禮，規畫興建2棟地下6層、地上15及21層住宅大樓，預計2026年完工。

都更處指出，新莊全安段都更案基地面積約779坪，位在22公尺主幹道中正路及中正路258巷所圍的街廓內，配合都更二箭政策，申請容積加給10％，提高基準容積為330％，並於1樓捐贈公益設施幼兒園，面積共約172坪，預計可招收3歲以上幼兒90人。

全案更新前有28戶，案內建物多為加強磚造，屋齡30年以上，2020年經工務局備查耐震能力初步評估報告屬危險老舊建築物，且現況多處龜裂，住戶希望儘快重建家園，及早脫離危險建築物，實施者共花費2年時間進行整合，申請事業計畫到審議通過僅花費4個月。

都更處表示，全案總樓地板約8778坪，汽車位195席、機車位245席，並於基地內留設4公尺人行步道改善人行空間且以綠建築及智慧建築的規畫設計，來促進基地及周邊環境品質的改善。