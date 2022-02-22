桃園市今天舉行110學年度第2學期國民小學及幼兒園校（園）長會議。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市昨（22日）舉行110學年度第2學期國小校長及幼兒園長會議，3位校長榮獲教育部校長領導卓越獎、3校獲得品德教育特色學校，其中龜山區的幸福國小更是2個獎項都包下。另環保局也公布學校環境教育獎勵計畫，鼓勵學校到全市30處環境教育場所體驗式學習。

獲得校長領導卓越獎的有義興國小校長馮立縈、永順國小校長嚴朝寶及幸福國小校長謝月香；教育部110年品德教育特色學校3校分別為幸福國小、介壽國小及龍源國小。

踏入教育界45年、7月即將屆退的幸福國小校長謝香月表示，學校推廣品德活動從小紮根，自2年級起有情緒、品行教育課程，讓學生自我觀察並闡述自己的情緒，如為什麼生氣、討厭什麼等，再引導學生控制情緒，該課程於2019年獲得教學創新標竿獎。

「讓學生揹上氣球體認媽媽的辛苦！」謝香月說，母親節時會有一系列的活動，學生需要將氣球裝到肚子上扮成懷孕的樣子1整天，孩子們無法跑跑跳跳都會一直喊苦，讓他們實際體驗到懷孕的不便。另外還有做康乃馨、畫卡片、用大聲公講出對媽媽的愛。

龍源國小以茶道禮儀推廣品德教學，校長楊建華表示，學生從觀察茶樹生長開始，全校師生還可以一起採摘茶葉，經過萎凋、揉茶、靜置後，再交由社區茶工廠乾燥烘乾，隨後製作成茶包帶回家與家人共享，進而學習泡茶、品茶、奉茶等茶藝文化，茶文化成為學校特色教學課程。

市府環境保護局長呂理德也宣布，推動「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」並祭出獎金，鼓勵國中小、公私立幼兒園以班級為單位，到全市30處環境教育場所體驗式學習。

呂理德說，為鼓勵學校有取得環境教育認證的人員到校宣講，視學校達成率遴選出特優、優等及甲等。國中小將遴選出各1名特優獎、各9名優等獎、各20名甲等獎，特優頒發3萬元、優等1萬5千元、甲等5千元，盼環教人員能深入校園教學。