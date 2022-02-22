近日寒流發威，全台超過600多人不適送醫，更有逾百人猝死。在殯儀館工作的PTT名人「大師兄」，今天在臉書有感而發表示，早上在殯儀館內協助同事搬運遺體到相驗室，發現死者「手上好像在握著什麼一樣」，同事透露，死者是公園裡的遊民，是睡夢中被凍死的，兩隻手應該是在拉棉被，豈知一個小時內，又相繼送來3具遺體，他感慨地說「冬天，業績總是那麼好」。

大師兄今（22）日個人臉書粉專《BigBrother大師兄》指出，早上去殯儀館停車場時，沿途看到了3台警車跟法醫的座車，由於大師兄過去在曾經被封為「冰庫業績王」，這也讓一旁共事的同事「老宅」忍不住罵，「我才想說今天為什麼那麼多件要解剖，原來是你的這衰鬼來了」。

大師兄協助老宅將第一具遺體抬到相驗室，他發現死者全身蜷縮，手上好像在握著什麼一樣，令他十分好奇，並詢問老宅「這遺體這麼會是這麼奇特的造型？」老宅默默地說「你忘了你當年在冰庫，冬天的最大業績嗎？他是公園裡的遊民」。

大師兄聽完後，再回頭看遺體，猜測死者的兩隻手應該是在拉棉被，是睡夢中凍死的。沒想到不到1個小時，又送來3具遺體，他不禁感慨地說「唉！其實還是跟以前一樣，一到冬天，業績總是那麼好」，並提醒民眾都要注意保暖。