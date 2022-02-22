人稱「海董」的三立媒體集團董事長林崑海，14日晚間因病辭世，享壽70歲。他的遺孀張秀因感應到生前愛開車的海董想要開車，特地請人將價值至少2千萬的勞斯萊斯名車開來靈堂，並哽咽地叮嚀林崑海要慢慢開，場面哀戚。

林崑海遺孀感應亡夫想開車 2千萬勞斯萊斯豪車抵達靈堂 (民眾提供)

林崑海遺孀感應亡夫想開車 2千萬勞斯萊斯豪車抵達靈堂 (民眾提供)

林崑海14日晚間病逝高雄榮總，移靈至八鳳會館，國民黨主席朱立倫、蔡英文總統等政商界人士紛紛到場致意。今（22日）上午，靈堂出現2輛勞斯萊斯名車，分別為Rolls-Royce Cullinan休旅車、Rolls-Royce Wraith魅影雙門跑車，售價均要台幣2千萬起跳，立刻吸引外界的目光。

勞斯萊斯名車現身海董的靈堂。（圖／民眾提供）

勞斯萊斯名車現身海董的靈堂。（圖／民眾提供）

原來這2台車是遺孀張秀特地安排的，她感應到熱愛名車的林崑海想要開車，便請海董的重要幹部把車開到靈堂前，張秀在旁人的攙扶下，蹣跚地走到休旅車邊輕聲提醒：「你要開咖安全欸，就要慢慢開喔」，接著再走到雙門跑車旁嘆息：「這輛他只開一次！」打開車門後，她再度提醒海董開車要注意安全，語氣充滿不捨。

遺孀張秀淚眼叮嚀海董開車要注意安全。（圖／民眾提供）

林崑海生前致力為台灣付出，連生病期間都不忘公投，湧言會成員王定宇前幾天轉述海董遺孀張秀的說法，董事長在12月初入院，已經不太能講話，當時右手插了各項儀器，卻用左手寫了1218的日期，寫得歪七扭八，後來才知他是掛念著公投的結果，讓蔡英文總統很感動也心疼，連忙安慰董事長夫人，「董事長對台灣的心，好朋友會幫他守住、幫他完成」。