根據投信投顧公會的最新統計資料，去年(2021年)12月份的投信基金規模創下歷史新高達到4兆9554億元，同時，累計去年的投信基金規模淨增加亦超過4000億元，增幅達到9.56%。財富管理市場日益蓬勃下，投信投顧業未來正面臨三大轉變新趨勢，首先是2025年即將進入超高齡社會，民眾自主參與退休規劃的心態產生變革，以及數位理財、普惠金融漸趨成熟與參與投資人年輕化，最後是ESG發展備受關注，台灣的財富管理市場出現新的微笑曲線，同時面臨世代翻轉與永續投資的重大改變。

有鑑於現今總體環境與地緣政治變化劇烈，投信投顧公會為了解國人當前對共同基金的投資態度、勞退新制自選平台的參與意願、以及ESG對民眾投資決策的影響，去年12月份收集1220份有關共同基金投資的問卷調查結果，並得出以下幾點重大結論：

一、網路、行動裝置下單是未來基金銷售第一決勝點。首先，除了儲蓄與股票之外，民眾的投資理財工具以ETF與共同基金為主，且對於這兩種商品的信任程度都超過7分(滿分10分)以上，取得共同基金的相關資訊來源主要仍是傳統銀行的理財專員，但隨著社群媒體的重要性日漸提升，民眾主要藉由網站/論壇、專家名人(如理財專家、網路名人、知名部落客等)來瞭解ETF。而且50歲以下的投資人，投資媒介的主要工具以電腦網頁和行動裝置下單為主，說明未來財富管理的場景運用仍是第一個決勝點。

二、未來基金投資模式：1次多檔的資產配置→客製化解決方案。民眾投資共同基金的主要方式，大多以不擇時的定期定額多次1檔模式為主，而選擇共同基金的標準主要是參考公司信賴度、過往績效與優惠活動來決定，但是進一步釐清民眾對於AI機器人智能投資的看法，亦可發現民眾真正期待的投資模式是1次多檔的資產配置，甚至未來若結合智能化到再平衡(rebalance)調整機制能有多次多檔模式，亦即運用人工智慧(AI)，就能從原本財富管理的金融商品升級為解決方案，從標準化服務變成客製化服務，即是進入2.0財富管理AI FinTech的時代。

第三個重要發現係有71%的受訪者會考慮投資以環境、社會及公司治理（ESG）為主題的共同基金。根據統計，截至去年第三季底，台灣ESG相關之基金資產規模已將近1500億元台幣，說明結合ESG主題概念的ETF或共同基金已獲國內投資人青睞。