浩鼎(4174)今(22)日宣布，與康騰浩諾(香港)公司簽署其旗下新世代主動免疫抗癌新藥OBI-833及抗體小分子藥物複合體OBI-999在中國大陸地區(包含香港、澳門)的專屬授權協議。依據該協議，授權條件包含簽約金、里程碑金等，合計最高可達美金2億元，依銷售淨額抽成的銷售權利金，其百分比最高可達二位數；且由Odeon負責該兩項新藥在中國、港澳所有開發成本及隨後法規登記和商業化成本支出。

浩鼎公布簽約金為1200萬美元，浩鼎將依約向Odeon Therapeutics (Cayman)Limited(即對康騰浩諾持股 100%的母公司)收取發行新股作為對價。

Odeon Therapeutics執行長肖汀表示，以Globo H為標靶的ADC首創新藥OBI-999，最近完成的臨床一期研究顯示，它出色的安全性和藥物代謝動力學(pk)表現，令人印象深刻。OBI-833透過刺激人體免疫系統，來對抗腫瘤抗原 Globo H，也顯示了它成為主動免疫治療性疫苗的巨大潛力。期待與浩鼎的密切合作；希望透過這二項新產品為中國地區患者提供安全、優質的治療新選擇。

浩鼎商務長Kevin Poulos希望與Odeon攜手合作，能將浩鼎自行開發的抗Globo H靶向癌症新藥OBI-999、OBI-833，向中國和港澳早日推進，希望OBI-999和OBI-833很快走向臨床，提供這些地區癌症患者替代性治療選擇。」

浩鼎原先已在2020年9月底發布這項交易，當年12月下旬並送請經濟部投資審議委員會審議，2021年11月始獲核准。

浩鼎董事長張念慈強調，鑑於中國大陸癌症治療市場龐大的成長潛力，並為了公司能將資源聚焦於現有臨床研發專案，以分散風險，並避免資源排擠效應，影響既有研發進程，公司於是在2020年展開產品線的全新佈局，藉授權案推進浩鼎在中國大陸本土化的研發策略，並加速拓展潛在適應症的開發。