Juwan Howard strikes Wisconsin assistant Joe Krabbenhoft after Michigan-Wisconsin game pic.twitter.com/fbv0WKzbT6 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2022

美國密西根大男籃教練朱萬霍華（Juwan Howard）因為打架事件遭判禁賽5場，也就是剩餘球季都報銷了。十大聯盟（Big Ten）重罰霍華4萬美元（新台幣111萬），本季例行賽不許他再出場。霍華一改先前的強硬態度，發出道歉聲明。

密西根大學21日輸給威斯康辛大學，霍華賽後戴上口罩打算離去，威斯康辛總教練加德（Greg Gard）伸手迎接，霍華拒絕握手還嗆聲：「給我記住。」加德當場把霍華攔住，霍華指著加德鼻子，拉下口罩大罵，兩人爆發爭吵。雙方人馬陷入推擠之後，威斯康辛助教克拉班霍夫（Joe Krabbenhoft）湊上前對峙，遭到霍華伸手掌摑，打在他的側頭部。

原因是威斯康辛在終場前15秒領先15分，勝負已分的情況下總教練加德居然還叫暫停，讓霍華非常憤怒，霍華認為這是在羞辱他們。加德澄清他有囑咐球員不要出手投籃，只要運球把時間耗完，他只是想把握機會教育一下這些在垃圾時間上場的板凳球員。衝突事件之後，聯盟判罰加德1萬美元，威斯康辛校方宣布會幫他支付罰款。

現年49歲的霍華曾打過19年NBA，還是2012、2013年熱火2連霸的冠軍成員，最厲害的一季有場均22.1分、8.1籃板。他在2019年成為母校密西根大學男籃教練。