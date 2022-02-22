天氣冷颼颼，但許多學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，引發抗議。教育部再次發函重申，不管是高中國中或小學生，在校服內及外均可加穿保暖衣物。

近日寒流來襲，但台灣青年民主學會昨天接到至少40所高中、15所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，學生必須將厚重的禦寒外套，塞進很薄的校服外套內，也有學校要求學生若穿帽T，需要把帽子塞到校服裡面，種種規定都讓學生都感到相當不舒服。

一位新北市金陵女中高三生就提到，「去年教育部、行政院長發文之後，學校有短暫開放可以外穿禦寒衣物，但到了今年又不開放外穿了」。金陵女中學務處網站上明文限制，「非學校發予之外套一律禁止帶入學校（如家長騎乘機車接送學生，因天冷需著便服外套者，下車後應請家長帶回，勿攜帶入校）」。

新北板橋高中高三的學生揭露「學校仍限制禦寒衣物外穿」，她提到，「教官最近一再重申，自己的禦寒外套必須穿在校服外套內，若違規會被登記，登記後會扣班級榮譽競賽的分數。」

教育部說，在冷天時，如學生發現學校仍不合理限制學生穿著，可至教育部部國教署署長信箱反映，教育部國教署受理後會立即確實查處，並針對重點學校透過專案小組到校了解實情，輔導訪視。

教育部表示， 倘經查處，確有違規情事，公立學校部分，依相關人員成績考核規定辦理，私立學校部分，則依私立學校法規定處置；對地方政府主管學校，將持續責請地方政府確實透過視導機制掌握學校執行情形，督導學校落實辦理。