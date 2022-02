台達電積極推動紫外線抑菌系列產品在台商用、上市,今日向客戶與經銷商發表系列產品並說明抑菌特點與應用情境,除了特有波長紫外光技術提供者USHIO台灣總經理吳健祥到場,台大公衛學者也分享以222nm波長紫外線所進行的實驗報告,證實其優異的抑菌效果,過程中無傷害人體顧慮,而慈濟、雙和等教學級醫院代表,也從醫界觀點提供222nm波長紫外線在臨床應用發展方向。

台達電表示,U+抑菌燈Care222R系列是在有人的空間中也能安全使用的紫外線抑菌設備,對於Covid-19等病原體有顯著抑制作用,採用日本特殊光源大廠USHIO在台獨家授權的Care222R技術,開發各種應用產品,包含平板燈型、壁掛型、立柱型、手持型、抑菌艙等產品,將防疫工作輕鬆融入日常。

台達樓宇自動化事業群照明事業處處長王志賢表示,台達電已經開發出多種形式的抑菌燈產品,包含結合照明的平板抑菌燈、可搭配室內裝潢的懸吊型與嵌入型抑菌器、適用於人潮眾多出入口的立柱型抑菌器、電梯內使用的超薄吸頂型抑菌器,以及桌上型、手持型等多項系列產品,可針對不同的使用情境搭配應用。

台大公衛針對222nm波長的紫外線清消效果所做的實驗顯示,222nm波長紫外線可有效抑制細菌、真菌以及病毒,照射5秒可消滅81%COVID-19病毒,以往常使用的254nm波長紫外線雖易被病毒及細菌的DNA吸收進而破壞以達到抑菌效果,但同時也容易對人體細胞帶來不良的影響,故僅適合應用在器具或空間消毒。而特殊波長222nm不但兼具破壞病毒及細菌的DNA以及蛋白質結構的效果,照射人體時又會被皮膚的角質層吸收,不會到達人體細胞的DNA,亦不會傷害角膜,因此能達到抑菌效果又不具254nm波長紫外線的危險性。

另外,世界衛生組織WHO於去年12月舉辦網路研討會「Disinfection using Ultraviolet Radiation」中討論紫外線在控制疾病傳播方面的應用潛力,當中分享了應用222nm紫外線燈有效進行區域消毒的研究,慈濟醫院今年1月份亦以222nm紫外線在Covid-19專責病房中有效的臨床清消應用,發表於國際期刊Journal of Microbiology,Immunology and Infection。