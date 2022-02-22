為提升住客睡眠品質，國泰飯店觀光事業集團旗下和逸、慕軒飯店宣布與美商3M攜手合作，提供全台共六館飯店3M科技防蟎寢具，擴增貼心的枕頭服務選單，多種高度與功能的防蟎枕免費供旅客體驗，即日起至2/28更在FB推出打卡抽獎活動，房客只要詢問飯店櫃檯挑選合適的枕頭，就有機會將3M防蟎枕頭帶回家。

英國哲學家約翰洛克曾說，「自然給予人們的甘露是睡眠。」旅人出門在外，最擔心身處陌生環境，無法擁有一場舒適睡眠而影響隔日行程。國泰飯店觀光事業長期以來注重客人的睡眠品質，從客房隔音、遮光、床墊選用到舒眠頻道等講求面面俱到，其中寢具更是不可或缺重要一環，因此與3M合作。

位處各城市精華地區及交通要道的和逸飯店，目前在台灣擁有台北、桃園、台南、高雄等五個據點，暖色裝潢搭配明亮採光及淡淡香氛營造放鬆的空間，洗滌旅客在旅途上的疲憊，在各大訂房網站屢獲旅客好評回饋。和逸飯店品牌五大體驗中（GET COZZI / STAY COZZI / SLEEP COZZI / EAT COZZI / TECH COZZI），特別講究提供舒適安穩的睡眠品質「SLEEP COZZI」，除了房內採用三層隔音氣密窗、特選床墊、舒緩熱飲及各式助眠小物，本次活動精選多款3M長銷熱賣防蟎產品供入住房客預訂，可體驗到新品3M抑菌除臭防蟎纖維枕、健康防蟎香氛枕、防蟎可調式記憶枕及天然乳膠防蟎枕，為具備不同睡眠習慣和枕頭軟硬需求的旅客打造專屬的健康舒眠感受。

座落在台北敦南林蔭大道上、連續三年獲得台北米其林指南推薦的慕軒飯店，以低調內斂的細緻服務獲得評審與旅人青睞，入住時可深刻感受到全方位獨特住宿體驗，品牌元素之一「完美舒眠元素」為貴賓找回住宿的最基本需求「舒適睡眠」，提供放鬆身、心、靈的內在感受，安定皮膚、眼、耳、口的直接感受，營造完全緩解壓力、安心入眠的氛圍。延續其品牌優雅魅力風格，全面將甫上市的3M Filtrete抑菌除臭防蟎纖維枕、健康防蟎香氛枕、防蟎可調式天然乳膠枕和記憶枕，納入飯店的健康舒眠枕頭選單服務，另外飯店還備有防蟎抗敏被、特調香氛空氣清淨球、專屬睡眠電視頻道，也隨時備妥眼罩耳塞與美腿機，盡力減低影響睡眠品質的任何因素，呈現從夜晚到清晨窩心至極的舒眠環境。

活動期間凡至和逸、慕軒飯店體驗3M防蟎舒眠枕的旅客，3M特別提供房客專屬折扣碼，可享3M線上商城寢具85折優惠。