世界各地都有自己的寵物日，而2月22日因日文讀音與貓叫（nya）相似，故被選為日本一年一度的貓之日。由於貓的個性、以及習性，較符合都市疏離、安靜注重隱私的生活方式，且滿足居住空間有限的都會住家，根據去年農委會寵物飼養調查發現，截自民國100年至108年，全國家貓飼養總數以倍增的速度持續增加中，八年間全國家貓數量共成長2.5倍，故喵星人、寵物經濟自然也成為受到矚目的新興市場。據寵物業者表示，疫後因在家時常常，與毛孩們接觸時間增加，又更願意花錢、樂於與毛孩一起過節，如222貓之日、99狗狗節相關商品都意外熱銷。

LazyEazy 荷葉邊大翻領寵物圍巾 (四色)，490元，現mao&kou全館999免運。(mao&kou提供)

PurLab 芝士蛋糕寵物睡墊，290元。(mao&kou提供)

毛孩選品品牌mao&kou 也表示，因近年網路社交平台盛行，不少毛孩家庭喜歡購入特別適合拍照的商品，如擺飾、服飾、食品等等，與過往的實用主義有所不同，也因此品牌也選擇許多萌系商品，來吸引消費者。

汪事如意有料溫煲湯系列，即日起至3月1日，全店，寵毛趣滿2399元， 贈虎の帝鮭雞捲50g（僅限低溫訂單）。（汪事如意提供）

汪事如意雞肉捲捲綜合優惠組，8包730元、32包2797元。（汪事如意提供）

另外，近年來各飼主們也越來越注重毛小孩的飲食均衡，不少消費者也會選擇已鮮食取代加工乾糧，其中專門販售寵物鮮食的汪事如意，便推出各式各樣的鮮食，如專為挑嘴喵星人打造的雞肉捲、為不愛喝水的毛孩打造的湯品等都十分受到歡迎，品牌除於各年節會推出相關年節禮盒外，也有提供毛孩生日蛋糕的訂製服務。

毛起來，毛孩每日健康賞 7歲+銀養好活力賞，460元。（毛起來提供）

毛起來 MEOW 貓草寵物玩具（洋芋片），270元。（毛起來提供）

當然保健食品的觀念，也深植於毛爸媽心中，尤其是家有熟齡毛孩的飼主會特別注意，如毛起來近期變推薦許多春日保健的相關食品，為毛孩把關，另外為慶祝貓節，品牌也特別推薦職人手作純肉零食、貓草等，讓喵皇在屬於自己的節日裡放鬆一下。

台隆手創館 FUNY 萌貓吃毛球機，原價599元，特價399元。（台隆手創館提館）

而不少家居品牌也趁此時，為個貓奴們準備許多萌貓小物犒賞各鏟屎官們，如台隆手創館於美麗華門市成立貓星人必敗專區，內容涵括天冷暖身的貓咪造型入浴球、貓咪按摩滾輪、貓掌護唇膏等商品。

Pinkoi-x-Hello-Kitty限定聯名系列－野餐輕裝備。（Pinkoi提供）

Pinkoi Truvii Pinkoix Hello Kitty Table Wi收納桌， 6000元。（Pinkoi提供）

而pinkoi 則攜手三麗鷗人氣角色Hello Kitty，推出療癒大人感聯名商品，搭上近期的露營熱、音樂祭熱潮，此次Pinkoi自製系列推出如折疊帳篷、戶外摺疊椅、野餐墊、摺疊收納箱等商品，另外也與多個品牌如右手超人、Mao’s 樂陶陶、Truvii等品牌合作，推出餐盤、杯具、折疊桌、衛生紙收納套、咖啡隨身包等商品，滿足上山下海的各種需求。

HOLA 日本虎貓咪湯碗、馬克杯、高腳碗，20cm、10cm、19.5cm圓盤，160-349元。（HOLA提供）

HOLA，日本貓咪圓盤。（HOLA提供）

而HOLA特力和樂也推薦許多超萌的可愛餐具，讓貓奴們可以與家中的主子們一同歡慶貓之日。