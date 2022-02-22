外送員的薪資多寡，一直是外界好奇的問題，曾有網友表示「跑外送拚一點賺6萬元不是問題，整天說買不起房的人還不去跑外送」，對此，有外送員曬出跑15天的薪資明細打臉，透露跑外送要想賺到6萬元其實相當困難。

一名網友19日在PTT八卦板發文表示，根據行政院主計總處公布的資料顯示，台灣人每月平均收入為5.5萬元，但有7成台灣人的薪水根本不達這個標準，直言「跑外送拚一點賺6萬元不是問題，整天說買不起房的人還不去跑外送」。

外送員跑外送半個月的薪資明細。（圖／翻攝自PTT）

對此，有外送員回文曬出2月1日到2月15日的薪資明細，可見這段期間他總共接了183筆訂單，每單收入總額為1萬974元，等於一筆訂單約可賺60元，加上額外加碼獎勵金2215元，總收入為1萬3189元。

該名外送員透露，這是平時跑5小時、假日跑13小時的收入，如果要靠跑外送賺到6萬元的話，一天最少要跑12小時，且平日、假日都不能休息才有可能。他也直言，「那些嫌做工地很髒很累，很羨慕跑外送的人不知道在想什麼，我兩個都做過，我寧可去做工地」。

不少網友看了也不禁感嘆道，「這樣跑，沒休假才賺3萬元，真的頗難賺的」、「我自己本身也有在跑外送，真的很低薪」、「扣掉油錢，一個月大概不到2萬6000元吧」、「工作勞累跟薪水完全不成正比」、「有點難賺，還要油錢、保養及保險，划不來」。