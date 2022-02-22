新竹市消防局22日獲祥鈺國際同濟會捐贈10組「影像式喉頭鏡」。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市消防局22日獲祥鈺國際同濟會捐贈10組「影像式喉頭鏡」，消防局長李世恭表示，這些影像式喉頭鏡將配置在第一線救護車上，可提升救護人員插管成功率，到院前即可完成高救術，更可降低救護同仁染疫COVID-19風險。

李世恭指出，此次捐贈的幕後推手為祥鈺國際同濟會前會長洪文進，他本身也是新竹市義消總隊第1大隊的顧問，長年以來支持消防義消各項事務及活動。

洪文進原有意捐贈救護車，惟於洽談時獲知消防局於去年底在5大急救責任醫院的醫療指導醫師預立醫囑下，開放新的醫療流程，並賦予竹市高級救護技術員（EMT-P）針對異物哽塞的病患，可操作喉頭鏡及異物夾來排除異物，或執行氣管插管處置。

當時會議上醫師表示目前仍處疫情期間，建議購置影像式喉頭鏡以降低救護人員染疫風險，洪文進獲知後，便決定先捐贈影像式喉頭鏡10組，給竹市10個消防分隊來操作使用。

而在這次獲贈配發之後，新竹市也將成為全國第3個救護車全面配置影像式喉頭鏡的消防單位，讓竹市的救護能量再升級。

市長林智堅指出，市府特別重視竹市消防同仁的應勤裝備及個人防護，疫情期間指示全面提升救護出勤防護裝備，給予出勤同仁最好的防疫保護。

今年更全面汰換同仁及鳳凰志工救護外套計340套，讓同仁在天冷的氣候下能有更溫暖的保護。

李世恭同時表示，竹市有許多善心民眾、公益慈善團體願意一起協助市府推動市政，讓這座城市更幸福，非常感謝各界踴躍的捐贈救護車輛及器材，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務市民，持續提供民眾更好的到院前救護品質，共同為搶救民眾生命來努力。