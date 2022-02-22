義隆(2458)今日舉辦法說會，儘管去年第四季營運轉趨保守，但去年每股仍大賺17.64元，營收、獲利、毛利率等6大指標全數創新高，展望今年，董事長葉儀(日告)說，會力拚比去年小幅成長。

義隆去年第四季因Chromebook銷售量下滑，單季營收41.26億元，季減少16.3%、年減少10%，單季獲利為13.2億元，季減少2.5%、年增加9.8%，單季每股獲利4.64元，單季毛利率落在49.4%，低於先前法說預期主要是因為晶圓成本提升所致。

義隆2021全年營收183億元，年增加21.4%，稅後淨利51.03億元、年增加57.5%，每股純益為17.64元，義隆去年在營收、獲利、淨利率、營收純益、毛利率、營業利益率等6大指標同步創下歷史新高。

針對第一季，義隆電預估首季因消費性淡季，營收約在40~42.8億元區間，季減3%或季增3.7%，毛利率略降至46.5%~48.5%，營益率24.8~27.8%。毛利率部分，因為晶圓在本季價格持續上揚，加上高毛利產品組合產品占比偏低，其中，觸控螢幕營收占比從去年第四季的22%、降至16%，故對首季毛利率預估較為保守，但產品組合預計有機會在第二季改善，屆時將使得毛利率回升。

展望今年整體市場，葉儀(日告)表示，目前對於市場整體需求維持中性看法，主要缺貨還是因為車用需求排擠到8吋產能，影響指紋辨識的產品，預估下半年會比較好，義隆會力拚比去年小幅成長。

談到全球NB市場今年展望，葉儀(日告)認為，根據研調資料顯示，NB出貨今年恐不會再持續成長，Chromebook銷量下降，但商用機種卻持續增加，且Win11兩用人機介面導入，傳統觸控板轉入壓感觸控板(Haptic Touch Pad)未來產值有望成長10倍，另外，微軟因資安要求今年出貨指紋都需上辨識晶片(Match on Chip，MOC)，屆時產值也同步看俏，整體來說，NB產業在新規格的帶動下，預計壓感觸控板、MOC和觸控螢幕每年都會有5%的成長空間。

另外，義隆今日也召開董事會，會中通過擬配發13.5元現金股利，此外，也通過將實施一年發放兩次股利的政策，下半年度將首次採行兩次股利政策。