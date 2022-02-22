醫生診斷「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」。她為此多次撥打1999市府專線求援，但未獲正面協助。（當事人提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄一家防疫旅館工作人員疑似因環保局噴灑消毒水清消、吸入過多氣體昏倒，6天內三度中毒送急診，迄今難以行走。衛生局表示，清消液體主要為漂白水，該事件會發生，主要是發生在通風不良的空間內，可能是過敏及氣體相關的刺激。

近日傳出有防疫旅館員工因環保局人員執行消毒任務導致中毒昏倒的事件，該名譚姓女員工受訪時表示，2月6日當天清潔隊進入後開始噴灑藥水，從大廳地板及各層樓地毯，後來她就開始感到不太舒服，寫字也歪歪斜斜，頭感覺很重，下班時就有反應人不舒服。隔日更是不適到躺在櫃台內起不來。

她提到，2月8日上班她是晚班，上班時清消人員已經完成消毒，但已經聽不清楚同事講什麼，頭依然很重，還一度平衡感消失，整個人倒下去，就緊急被送去急診室，醫生當時研判可能是有過敏或中毒狀況，後來6天內三度不適送急診，診斷書也寫上「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」。她為此多次撥打1999市府專線求援，但未獲正面協助。

衛生局解釋，清消液體主要為漂白水，屬強效性噴灑，消毒水會殘留在表面一段時間。該事件會發生，主要是發生在通風不良的空間內，可能是過敏及氣體相關的刺激。

勞工局表示，該案涉職業疾病認定範疇，勞工局已受理勞工爭議調解申請，後續依程序召開調解會議，以協助並維護當事勞工權益。