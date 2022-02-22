依照現行「溫室氣體減量及管理法」規定，現行每年應要盤查、查驗的溫室氣體排放源的排放源約有287家場（廠），但為了擴大管理，環保署近日擬放寬原本規定的「直接排放產生溫室氣體年排碳量達2.5萬噸」並修正成「直接排放與間接排放產生溫室氣體年排放量排碳達2.5萬噸」，但不納入如服務業、住商部門等，目前正在盤點中。

據環保署統計，2020年應盤查登錄對象287場（廠），碳排直接排放量達222.77百萬噸，占全國總排放量達78％，並以電力業為主、占比約54％。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，盤查是減碳的基本功，盤查就是事業單位自行彙整、計算及分析溫室氣體排放量或碳匯量，溫管法要求應盤查及查驗的事業單位有287場（廠），但為了因應部分中小企業、住商部門也有自我盤查的需求，環保署近日擬修正「溫室氣體排放源盤查指引」簡化內容，提供中小企業、服務業使用，並由經濟部及環保署輔導。

蔡玲儀舉例，如服務業碳排大多可能來自於電力使用，因此只要在系統中輸入用電後，再乘以當年的電力排碳係數即可算出當年碳排放。

蔡玲儀表示，自我盤查後若該企業要在財報、訊息上揭露，則要經過查驗，現行國內有7家經國際機構在國內分支機構可以查驗，而「氣候變遷因應法」草案則開放國內查驗機構查驗，或是可以自行參考減碳等。

至於擴大公告強制碳盤查對象，蔡玲儀指出，目前仍以製造業優先，可能會把現行直接排放碳排2.5萬噸，擴大至無論直接燃燒或間接使用碳排2.5萬噸納入強制盤查，目前正與經濟部及公協會討論。