蘭陵劇坊團長兼導演金士傑登高一呼，號召14位表演工作者，宣布2022年重啟巡演。（柯宗緯攝）

台灣最早劇團蘭陵劇坊40週年再聚首，團長兼導演金士傑登高一呼，號召14位表演工作者，宣布2022年重啟巡演。蘭陵劇坊代表作之一的《演員實驗教室》3月中旬將在北中南巡演。金士傑表示，這齣戲獻給這個時代，也獻給自己，雖然沒有奇裝異服、特別的音樂、嚇人的劇情，但保證觀眾看了如癡如醉。

金士傑今與趙自強今（22）日南下高雄到衛武營宣傳新戲，金士傑提到，蘭陵當年成立10年後解散，但在4歲那年演出過《演員實驗教室》，受到熱烈歡迎，還受邀到國際大城市演出，如今蘭陵40歲，這次重新再來，整齣戲的內容、演員都做了變化。

金士傑表示，這齣戲就是生活裡的小事情，一群人在「教室」，像是在排戲，沒有華麗的戲服及音樂，只有14位演員的生活故事，但觀眾看了非常感動、深刻，他自己在開場白講述搭飛機遇到亂流，那一瞬間直覺小命不保，「是不是我的日子到了」，心中突然出現一些名字不停飛過。

對於這齣戲象徵的意義，金士傑直說，這是獻給這個時代，獻給我們自己，我們是年輕的時候走上劇場，那時候非常沒有功利心，大家沒名沒利，縮衣節食、甘之若飴在貧窮小劇場當中，不求什麼，就是愛戲劇。

金士傑也提到，後來大家年紀大了，蘭陵也開枝散葉，像是組織屏風劇團、如果兒童劇團、紙風車劇團、綠光劇團等，台灣很多戲團跟蘭陵有直接或間接血緣關係，也感嘆這些年有人先提早走一步，像是李國修導演，因此「我覺得來吧！趕快再集合一次！」，包你看完不後悔。

趙自強則透露，19歲時加入蘭陵，原本升大二的他，發現對戲劇的興趣，還從理工科降轉去念文科，最後從事表演工作，這次金士傑登高一呼，「我們這些『細漢的』義不容辭、天南地北聚集在一起演出」，每位表演者內心埋藏最重要的故事，被金士傑導演梳理出來，相信大家看了演出會很感動。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，很感謝蘭陵40到衛武營演出，他遺憾過去沒參與、看過蘭陵演出，但蘭陵劇坊對台灣近代劇場等於投下第一顆石頭，就像金老師說的之後開枝散葉，誠摯邀請喜歡劇場的人都觀賞，這看似平凡又不平凡的一齣戲。

蘭陵劇團先後推出多部影響台灣劇場歷史的經典作品，不只開啟了台灣劇場元年，更培育出許多台灣當代劇場大師級人物，蘭陵40《演員實驗教室》將於3月12日起依序於台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、國家戲劇院演出，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）。