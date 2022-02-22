嘉義縣消防局今天下午3點35分獲報於民雄鄉中山路附近發生工廠火警，立即派遣雙福、民雄、新港、大美、大林、嘉太等分隊前往處理，目前總計派遣各式消防車輛16車次及警義消35人次，抵達現場回報場區已有火苗竄出，面積尚未知，目前搶救中。目前在附近道路上就可見濃煙，至於發生火警原因仍待調查。