民雄工業區工廠火警 消防員搶救中 16:252022/02/22 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民雄工業區中山路上發生一起工廠火警。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局今天下午3點35分獲報於民雄鄉中山路附近發生工廠火警，立即派遣雙福、民雄、新港、大美、大林、嘉太等分隊前往處理，目前總計派遣各式消防車輛16車次及警義消35人次，抵達現場回報場區已有火苗竄出，面積尚未知，目前搶救中。目前在附近道路上就可見濃煙，至於發生火警原因仍待調查。 澎湖汽車自撞路樹車頭全爛 7人受困搶救中 台中港引水人落海無生命徵象 送醫搶救中 #工廠火警 #民雄工業區 #搶救中 #派遣 #消防員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊工廠凌晨狂燒300坪 203名消防徹夜滅火 11:132022/01/29 社會 民宅氣爆1死3傷 震驚1公里 04:102022/02/15 社會新聞 高雄中油大林廠3確診 「紅區」員工同住小孩停課14天 15:242022/02/16 生活 嘉義高中學生疑墜樓 送醫搶救不治 14:342022/02/18 社會 yoxi組Lexus多元車隊 豪華上路 04:102022/01/28 產業特刊 悲傷年初一 花蓮3歲童墜水溝遭沖走800米遠 命危搶救中 21:192022/02/01 社會 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 多元宣導奏效 竹市火災件數 連3年下降 04:102022/02/11 地方新聞 女爬高台山逆向縱走迷路 靠山友相助山區過夜被消防員找回 15:382022/02/06 社會 消防人力比 嘉義縣市兩樣情 04:102022/02/07 地方新聞 台灣女足不敵越南 蔡英文：將派遣專機讓團隊盡快回台 19:392022/02/06 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。