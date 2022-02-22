香港新冠肺炎疫情仍未見頂，昨（21日）更創出單日逾7500例確診的新高，香港大學醫學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心及一間數據分析公司今（22日）公布，分析估算認為，香港第5波疫情可能在下月初達到高峰，預估每日確診數可達18.3萬例，而日均死亡個案將於同期達每日100人。

上述團隊指出，港府的防疫措施效果不及預期，因此上調確診及死亡個案預測。根據最新預測，確診個案可能要到5月中才能逐步回落到每日400例，至5月中，甚至累計逾3200人染疫亡。團隊建議，若港府不採取大規模封城等措施，疫情的發展趨勢難以改變，估計屆時全港可能有62.5萬人感染，需要隔離的人數更達至約190萬人。

此外，蘭州大學建立的「新冠肺炎疫情全球預測系統」20日也針對香港疫情發布的最新推測，預計將於5月底左右得到初步控制，預計累計感染約36.1萬人（最低26.9萬人，最高44.5萬人）。

「新冠肺炎疫情全球預測系統」是由蘭州大學西部生態安全協同創新中心主任黃建平教授組織帶領中心團隊完成，於2020年5月正式對外發布，是世界上第一個全球疫情預測系統。