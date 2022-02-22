3名越南籍移工聯袂到奇萊南峰山區，其中1人疑因天氣太冷凍死，移工的友人向警消報案求援，仁愛消防分隊派員上山搜救，但迄今尚未找到移工。
仁愛鄉奇萊南峰發生山域事故，3名越南移工聯袂上山，原因不明；其中1人疑因山區天氣冷凍死，另2人透過電話求救，同為越南籍的女性友人，向仁愛消防分隊報案請求救援。
仁愛消防分隊以手機定位，研判移工所在的位置在奇萊南峰西北方稜線下；仁愛消防分隊、南投林區管理處人員已派員上山搜救，但由於氣候寒冷，而且山區雲深霧重，都增加搜救的難度。
3名越南籍移工聯袂到奇萊南峰山區，其中1人疑因天氣太冷凍死，移工的友人向警消報案求援，仁愛消防分隊派員上山搜救，但迄今尚未找到移工。
仁愛鄉奇萊南峰發生山域事故，3名越南移工聯袂上山，原因不明；其中1人疑因山區天氣冷凍死，另2人透過電話求救，同為越南籍的女性友人，向仁愛消防分隊報案請求救援。
仁愛消防分隊以手機定位，研判移工所在的位置在奇萊南峰西北方稜線下；仁愛消防分隊、南投林區管理處人員已派員上山搜救，但由於氣候寒冷，而且山區雲深霧重，都增加搜救的難度。
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