台灣養蜂產業北部蜂農們因南北氣候差異，需南遷採蜜逐花海而居，國立中央大學組成跨領域團隊，以客語漢字書寫《細蜂仔蜜花》童書繪本，並將食農教育融入圖畫當中，手機掃描QR CODE還可登入數位教學平台，讓大小朋友可以一起聆聽有聲書並玩遊戲，拉近客語與生活的距離。

中央大學客家語文暨社會科學系大四學生蔣佩儒說，參與社會參與學程從在地產業出發，發現新屋九斗地區的養蜂產業非常有趣，跨校系的團隊花了半年時間實地踏查，成員從故事發顯撰寫、繪畫到出版流程一手包辦，繪本內容以英語、客語學習大自然生態，描述北部花農逐花海而居，以客語漢字書寫，打造出新客家繪本的樣貌。

她也說，團隊成員一開始對於製作繪本完全沒頭緒，而且也沒有繪畫專長，靠著老師介紹中原大學商業設計系資源，找到該系學生楊佳欣擔任繪本畫家，而出版流程繁瑣沒想像中容易，經過3個版本修正，最後完成作品印製500本，凡是學校單位可向中大客家學院免費索取1本。

成員顏婷蓁則說，跨學系的學生大家發揮專長，除實體繪本外建造數位學習平台，集結網頁設計、遊戲、語言等不同專長，特別製作多語真人發音有聲電子繪本，有客語六腔調、英語、中文、印尼語等，期盼繪本可以成為親子共學、語言共存、環境共好的可能，用童趣的圖案引導孩童探索和想像能力，拉近客語與大眾的距離。