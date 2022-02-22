交通部鐵道局今（22）日表示，高雄車站商業大樓、旅館大樓等2棟鋼骨大樓結構已完工，站東路預定9月底完成鋪築。由於這2棟大樓是交給鐵路局委辦，鐵道局預計明年底完工，拿到使用執照後，後年交給台鐵，由台鐵負責招商。

高雄車站設計包含2棟鋼構大樓，鐵道局去年底完成大樓鋼構組立，預計今年6月完成商業大樓帷幕牆吊裝、12月完成旅館大樓帷幕牆吊裝。目前站區採臨時站西道路6車道雙向通車，預計今年9月完成站東道路南往北3車道通車後，與調整為北往南3車道的站西道路形成單向循環式設計。

鐵道局表示，高雄車站商業大樓位於車站西南隅、樓高10層，具有交通便捷優勢，預期可活絡整體商圈、創造經濟效益；另棟旅館大樓位於車站中心東南側，是11層樓高的現代建築，提供商務客方便快捷住宿。

鐵道局表示，2棟大樓立面設計造呼應天棚的水平線條，外觀則引入高雄舊站的立面色彩，包括舊站灰白色外牆轉化為商業大樓的灰白色量體、深灰色屋瓦轉化為旅館大樓的深灰色立面。商業大樓外牆大量採用金屬包鈑與帷幕，展現出十足的現代與科技感。

旅館大樓四周環形立面飾帶，與帷幕垂直分割格柵，兼具遮陽及降低陽光直射的效果。選用節能帷幕玻璃，提供高透光性、低反射率及高熱阻絕的節能功效。

高雄車站未來站區交通，規劃站東道路及站西道路各單向3車道。站東道路去年3月中博高架橋拆除後、道路下方結構物已施築完成，目前路邊排水溝、人行道鋪面等施工及道路上方天棚鋼構吊裝中，預計9月完成鋪築，開放通車。

鐵道局南部工程處副處長周志達補充，2棟大樓預計明年底完工，完工之後將交給台鐵局招商。根據都審報告書，整個站區面積9萬8千多平方公尺，將近3萬坪。至於大樓經費多少，鐵道局副局長溫代欣表示，這不太容易切割，因為它們是在行政院核定的「高雄計畫」裡面。「高雄計畫」經費是998.69億元，市政府出了1／4，中央出了3／4，執行日期是到2025年10月為止。