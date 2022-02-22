桃園市立大溪木藝生態博物館自2015年成立以來，推動「街角館」計畫，邀請在地居民一起參與，將大溪當作一座博物館來共同經營，累計至今已有32家街角館及4名共學行動夥伴，隨著疫情趨緩，今年將招募新的街角館，邀請有意願的民眾提出計畫書，通過後將有專人輔導空間示範塑造及故事挖掘工作。

大溪木博館指出，街角館蘊含許多民間能量，透過與居民共學、共創的過程，鼓勵大溪店家經營者或是個人，用不同的特色與專長，延續多元的大溪故事，每位街角館長不但是十八般武藝俱全，也是推動大溪旅遊的重要推手，展現不同區域的文化特色。另外，以個人行動參與的則是共學行動夥伴，沒有固定的開放空間，但他們也以自己的專長，一起推動地方文化發展。

目前街角館區域分布為河東區、河西區及近山區，河東包含老城區及月眉地區，此區是大溪中心點，也是河運歷史發跡之處，擁有百工百業故事。河西區包含中庄、南興、埔頂，此處街角館透過設計轉譯在地文化。近山區則包含內柵、三層、頭寮、溪洲，擁有美好的生態及農業資源。

木博館表示，期盼將博物館的蒐藏、研究、展示、與教育的功能，落實到博物館公有館舍外的場域，鼓勵民眾共同整備空間、挖掘自身獨特記憶故事，不僅傳遞給遊客還有大溪的下一代，實踐大溪無圍牆博物館精神，之後會在3月上旬舉辦提案潛力點訪視，提案申請繳交收件至3月25日下午5時截止，並於5月公告審查結果。