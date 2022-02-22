受到大陸冷氣團影響，2月20日至21日清晨寒流來襲，影響台南地區養殖漁業，富邦產險表示，該公司透過即時監控氣溫變化，共有32件溫度參數養殖水產保險達到理賠條件，該公司立即啟動快速理賠，已於21日當天完成全數逾394萬元理賠給付，給予漁民最即時的補償。

富邦產險表示，面對天然災害發生頻率及強度持續增加的威脅，農林養殖漁業飽受颱風、豪雨、乾旱、寒害等損失，政府除規劃現金救助、補助及低利貸款制度來彌補農漁民損失，近年更積極與保險業者合作，富邦產險領先同業推出高接梨保單，陸續更推出水稻、香蕉等農作物以及石斑魚、虱目魚、鱸魚等養殖水產保單，為業界農業保險涵蓋範圍最廣之業者，希望協助農漁民透過公部門補助搭配農業保險規劃，建立分散天災風險的雙重屏障。

富邦產險進一步指出，針對近期低溫，後續仍將持續主動監控相關天氣指數，並於第一時間快速理賠，讓農業保險守護農漁民辛勞的成果。客戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將以最快速度協助申請理賠，客戶也可透過24小時免費服務專線進行理賠諮詢。